Il Lago di Como protagonista degli European Master Games 2027

La Lombardia si è aggiudicata l'organizzazione degli European Master Games 2027. Lo comunica il presidente della Regione, Attilio Fontana, esprimendo "soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo importante e prestigioso che va ad aggiungersi all'organizzazione dei Winter World Master Games 2024 che si svolgeranno nella nostra regione". La decisione è stata formalizzata oggi a Losanna dal presidente Sergej Bubka e dai membri del Cda dell'International Master Games Association che hanno indicato la Lombardia, con la candidatura 'Como Lake 2027', come vincitrice della sfida che, al termine un ampio percorso, vedeva di fronte l'Italia al Portogallo.

Gli European Master Games 2027, che si svolgono ogni quattro anni, propongono competizioni agonistiche di altissimo livello in molte discipline sportive con protagonisti gli atleti over 30 anni e si svolgeranno negli impianti e negli scenari delle province di Como, Lecco e Varese.

Ad accogliere la notizia, a Palazzo Lombardia, negli uffici di Antonio Rossi, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia, con delega allo Sport, i sindaci di Como, Alessandro Rapinese, di Varese, Davide Galimberti, e di Lecco, Mauro Gattinoni, oltre a Manuela Di Centa, consigliere per lo Sport e la Montagna del ministero del Turismo.

"Ringrazio il Comitato organizzatore - ha detto il presidente Fontana - e sono certo che la Lombardia saprà onorare al meglio un appuntamento che, oltre ad avere un grande significato sportivo, coniuga in sé elementi importanti sia sul piano della socialità, sia su quello dell'indotto economico, creando un volano rilevante, ad esempio, in termini turistici".

"Non solo le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e i Winter World Master Games 2024 - ha aggiunto Antonio Rossi, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia, con delega allo Sport - adesso anche gli European Master Games 2027 che proiettano sempre più la Lombardia nel futuro dello sport a livello mondiale. Abbiamo fortemente voluto questo traguardo e l'impegno della nostra squadra è stata ancora una volta premiato. Da uomo di sport, questo risultato ha per me un significato ancora più alto