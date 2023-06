Una settimana di vacanza sul Lago di Como: tutti i prezzi

La stagione sul Lago di Como è ufficialmente iniziata. Quest'anno, come non mai, in grandissimo stile con fine settimana e non solo sold out e numeri da record come, per esempio, quelli di Villa Carlotta. In questi giorni è stato staccato il biglietto numero 100 mila, risultato straordinario raggiunto in meno di tre mesi di apertura, che riconferma Villa Carlotta come una delle mete imperdibili del lago di Como, non solo per chi lo sceglie per qualche giorno di vacanza. L'attenzione e l'aspettativa sul Lago di Como è altissima e giustamente sono molte le testate nazionali che si occupano del Lario. In particolare ci riferiamo a un servizio sul Corriere della Sera della giornalista Anna Campaniello, che fotografa la situazione prezzi sul nostro Lago.

L'occupazione è già all'83% a Como e l’aumento dei prezzi, in generale, va dal 20 al 50% . Questo quanto indicato dalla Regione in un bilancio sulla stagione turistica in Lombardia e riguarda in generale tutte le tariffe e i servizi sul lago di Como.

Prezzi sul lago di Como

A Como, (Il Corriere ha preso come periodo di riferimento la metà del mese di luglio) una stanza non nel centro storico costa dai 150 ai 200 euro a notte, se invece si vuole rimanere dentro le mura parliamo di cifre sopra i 350 euro. Una settimana intera in un hotel a 4 stelle oscilla dai 3mila ai 7mila euro. Il prezzo si basa su due persone. Per spendere meno bisogna scendere di categoria ma la disponibilità è decisamente inferiore. Prenotazioni da quasi sold out per i B&b e gli affitti brevi. Solo nel centro storico di Como si contano 800 posti letto di questo genere a disposizione per i turisti.

Ville vista lago piu' care sono a Bellagio dove, sempre secondo lo studio del Corriere, è possibile anche affittare una villa con una piscina privata con 12 camere per 17 mila euro (per una settimana).

Dei i prezzi dei boat transfert privati ne avevamo parlato nei nostri articoli e in alcune segnalazioni pervenute. Si va dai 300-400 euro per un'ora fino a 1.600 euro per la giornata intera o per eventi speciali.

Gli ingressi ai vari Lidi, apprezzatissimi durante l'estate, partono da 10 euro a cui aggiungerne almeno 25 per il pranzo.

La stagione estiva sul Lago

La stagione estiva 2023 sul Lago di Como promette benissimo a livello turistico e a parlare sono i numeri, le prenotazioni e l'altissimo interesse dei turisti da tutto il Mondo per questa località. Sappiamo anche bene che oltre al turismo extra lusso, si possono trovare soluzioni più economiche anche se l'aumento dei prezzi non ha assolutamente scoraggiato i turisti.