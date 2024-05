Lungolago di Como, pre allarme esondazione e strada allagata: chiusa una corsia

Durante la notte il lago ha continuato a crescere lentamente e in maniera controllata. Attualmente il livello si è attestato a 105.5 cm sopra lo zero idrometrico, con afflusso a 614 metricubi al secondo e deflusso a 480. Le precipitazioni al momento assenti a Como e poco rilevanti in Valtellina restano un fattore molto positivo.Tecnicamente, secondo il piano di Protezione Civile sopra i 100 cm si entra nella fase di pre-allarme del rischio esondazione.

La prima corsia, quella vicina al marciapiede, è stata delimitata da transenne e coni per un contenuto e temporaneo allagamento della strada. In entrambi i lati di piazza Cavour sono state posizionate le passerelle per garantire il passaggio in sicurezza sugli attraversamenti pedonali. Il lungo lago è comunque accessibile al traffico.

Le azioni operative messe in atto rientrano in quelle previste per la mitigazione del rischio. Si continua il monitoraggio strumentale dei dati forniti dal Consorzio dell’Adda e i dati pluviometrici di Arpa Lombardia. Inoltre i volontari di protezione civile continuano il monitoraggio visivo in piazza Cavour con predisposizione di segnaletica e attrezzatura idonea.