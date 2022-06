Lago di Como e PNRR: 1,5 milioni di euro per i giardini di Villa Carlotta

A fine 2021 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Il progetto presentato da Villa Carlotta, intitolato “Un passo nel parco, un passo verso il futuro. Villa Carlotta una risorsa per il territorio”, è stato selezionato classificandosi al sesto posto tra le proposte ammesse al finanziamento, per una cifra di 1 milione e 500 mila euro.

Il piano di interventi è suddiviso in cinque ambiti:

• Componente vegetale e disegno del giardino

• Componente architettonica e scultorea

• Componente impiantistica

• Sicurezza e accessibilità

• Valorizzazione e comunicazione

Il progetto propone il recupero dell'area boschiva contigua agli spazi del giardino botanico, lungo l'asse Tremezzo - Griante (dall'area retrostante la villa alle serre), con l'intento di valorizzare patrimonio materiale e immateriale in modo da aumentarne il significato identitario per la comunità di riferimento e accrescere gli spazi di visita.

Sono previste azioni per mitigare i rischi e valorizzare l'area, con particolare riguardo al recupero dei confini, degli antichi tracciati della sentieristica, del patrimonio boschivo, soprattutto, degli alberi di pregio. L'intento è di aprire al pubblico altri spazi di visita del giardino per valorizzare i numerosi percorsi che dalla villa conducevano nella zona alta del compendio in radure e punti panoramici, caratterizzati dalla presenza di esemplari secolari di platani, liriodendri e castagni.

Potranno risultare funzionali alla gestione dell'intero compendio - sia per l'ospitalità (foresteria), sia per l'attività didattica - gli edifici di carattere rurale posti nell'area oggetto dell'intervento, alcuni dei quali saranno riqualificati mediante interventi di restauro.

A queste azioni si aggiungono attività finalizzate a una maggiore sostenibilità ambientale e di economia circolare, tra le quali l'impianto di compostaggio per la gestione del ciclo dei rifiuti vegetali. – commenta Maria Angela Previtera, direttrice di Villa Carlotta - Le iniziative di valorizzazione e comunicazione si articolano in varie linee progettuali: attività di produzione culturale, in cui la conoscenza e lo studio sono sia la base per le attività di conservazione e di valorizzazione, sia i contenuti per i racconti da costruire e da inserire lungo i percorsi di visita; attività didattiche da affiancare alla comunicazione dedicata agli adulti; adeguamento della segnaletica ai percorsi e ai contenuti.>