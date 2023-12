Il Lago di Como è il più fotografato d’Italia: tutti i vincitori di Wiki loves Lake Como

Si è tenuta martedì sera a Como, nella Sala Bianca del teatro Sociale, la premiazione dei vincitori di Wiki loves Lake Como, organizzata dall'associazione Sentiero dei Sogni con Wikimedia Italia, la Società Palchettisti e altri partner. Si tratta della sezione locale del concorso fotografico mondiale Wiki loves monuments, che attraverso gli oltre 52mila scatti pervenuti, vuole divulgare il patrimonio culturale del territorio.

Il Lago di Como anche in questo contesto risulta essere da primato per il numero di foto in gara ed è, non a caso,il più fotografato d’Italia. Venendo ai numeri sono ben 2.438 le foto dedicate (sia da Como che da Lecco) alle bellezze del lago e caricate su Wikimedia Commons, per un totale di 48 autori. In Lombardia, per fare una proporzione che renda l'idea, sono state caricate 6.612 foto di 172 autori e così facendo si piazza al secondo posto dietro la Toscana.

Veniamo ai vincitori. Come già scritto il primo posto a livello nazionale del concorso è stato guadagnato da Maurizio Moro (qui la sua storia) con lo scatto "Foto di Premana nell'ora Blu". Per la sezione che riguarda gli edifici religiosi la vittoria è andata a Francesco Schiraldi.

Tornando a Wiki loves Lake Como, la sezione lariana del concorso, con la Chiesa della Madonna della cintura (Carenno) vince nella categoria "monumento ignoto" Desmodronico. Per "viste d'insieme" troviamo ancora Maurizio Moro con "Cernobbio" (in copertina).

Per "monumenti tradizionali" Stefano Porta con "Soffitto Teatro" e per "edifici religiosi" Tomaso Corengia con la "Chiesa dei santi

Giacomo e Filippo a Tremezzina". Per “Como che cambia”, dove partendo dalla foto d'archivio si deve trovare oggi il punto di vista originario, primo premio ad Alessandro Gelo Savio, secondo a Claudia Cantaluppi e terzo a Maurizio Moro.

Per le "Opere di Eli Riva" a Como il primo premio spetta alla foto del gruppo scultoreo della fontana di villa Olmo (nel 1954 Riva rifece i putti) di Maurizio Moro e ad altri scatti dello stesso autore relativi a una stele e un'altra foto.

Il fotografo comasco fa una vera e meritata "scorpacciata" di vittorie.