Lago di Como, spunta il maxi gazebo galleggiante

Non è esattamente un palco ma certamente ospiterà un altro evento vip a Cernobbio, Posizionato al momento di fronte al Villa Erba, al momento sono in corso i lavori di allestimento di una grande struttura galleggiante sul lago di Como. Un grande gazebo che dovrebbe poi essere trasportato per qualche giorno in riva a Villa d'Este per fare da cornice all'ennesimo matrimonio vip sul Lario. Nulla di nuovo se non, appunto, una struttura ad hoc.

Nulla a che vedere, ovviamente, con il palco galleggiante e itinerante che tornerà in estate in Tremezzina (foto sopra) A usufruire di questa struttura saranno i comuni lacuali che hanno aderito al progetto, tra questi c'era anche Como che sembra però non aver sottoscritto la convenzione. Di un palco in riva al Lario in città se ne parla da anni, ed era stata soprattutto Barbara Minghetti, sull'onda di quanto visto ad esempio a Bregenz, a incoraggiare, senza purtroppo esserci riuscita,un progetto simile per Como.