Non solo lusso: il Mandarin Oriental manda il suo team in kayak a pulire il lago di Como

Nella mattinata di oggi, 4 maggio 2021, il team del resort Mandarin Oriental, Lago di Como ha dato il via alla prima attività dedicata alla tutela del lago, in collaborazione con il Centro di Didattica Ambientale e Divulgazione Scientifica Proteus, Comolakeartists di Michele Venini, A.S.D Kayak Basso Lario, Momi e Comune di Blevio.

A bordo di una flotta di kayak, in barca e via terra, lo staff del resort si è impegnato con entusiasmo nella pulizia, raccolta e monitoraggio di rifiuti dell’area del lungolago di Blevio, vivendo in prima persona un percorso di conoscenza dell’ambiente lacustre, sia dal punto di vista paesaggistico che ecosistemico. Gli esperti di Proteus hanno accompagnato il team in questo percorso, ragionando sull’appartenenza e provenienza dei rifiuti recuperati, e discutendo sulle azioni corrette da mettere in pratica, sul lavoro e nella vita quotidiana, per adottare uno stile di vita responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Oltre ai rifiuti, il team ha raccolto dati ambientali riguardanti il lago (temperatura, ossigeno disciolto, trasparenza, presenza di alghe e schiume) che sono stati inseriti nell'App SIMILE, progettata dal Politecnico di Milano per

permettere a chiunque di contribuire attivamente al monitoraggio dei laghi insubrici.

“Tutti noi del team di Mandarin Oriental, Lago di Como crediamo fermamente in un turismo più sostenibile e nell’importanza di salvaguardare l’ecosistema del Lario”, ha commentato Samuel Porreca, General Manager del resort. “Quest’attività in particolare è solo un punto di partenza: durante l’anno allargheremo la collaborazione con il territorio per continuare a dare il nostro contributo e tutelare questo meraviglioso luogo che ci ospita”.

Durante la primavera e l’estate 2021, anche gli ospiti di Mandarin Oriental, Lago di Como avranno la possibilità di contribuire alla causa. Per ogni “Pizza Bufala” ordinata al CO.MO Bar & Bistrot del resort, infatti, parte del ricavato sarà devuoluto ai progetti di Proteus per valorizzare il patrimonio ambientale del Lago di Como.