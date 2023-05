Lago di Como, gioca un euro e ne vince 833mila

La dea bendata con la giocata di sabato sera 20 maggio ha baciato il Lago di Como ma il suo sguardo era rivolto al ramo lecchese.

Emergono, dai colleghi di LeccoToday, ulteriori dettagli sulla maxi-vincita al SuperEnalotto registrata a Lecco. Il fortunato o la fortunata ad avere giocato la schedina al bar ricevitoria Valli di San Giovanni non ha soltanto centrato il "5 Stella" pari a 801801.757 euro ma, come puntualizzato dalla Sisal, ha centrato anche un "5", per una vincita complessiva di 833.827,28 euro. A destare ancora più stupore è la spesa della giocata: soltanto 1 euro. Questa la combinazione vincente: 18, 32, 37, 46, 64, 70 J 30, SS 44.

Nel Comasco l'ultima vincita è stata lo scorso 9 maggio quando hanno centrato 1 punti 4SS e 1 punti 4 da 58.925,52 euro complessivi. La giocata vincente è stata convalidata a Porlezza (CO) presso il punto Vendita Sisal Tabacchi Quadrifoglio, in piazza Selva, 11.

Vincita più alta a livello nazionale

Nell'ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 463.035 vincite. Quella lecchese è stata la più alta registrata a livello nazionale. Il "6" è mancato e il jackpot è così salito a 34,3 milioni di euro in vista del prossimo concorso in programma martedì 23 maggio.

L'ultimo "6", da 73,8 milioni di euro, è stato centrato il 25 marzo 2023 tramite una giocata online su Sisal.it.