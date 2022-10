Esce il thriller girato sul lago di Como a Nesso: "Io sono l'abisso"

Il Lago di Como protagonista al cinema, come avevamo anticipato lo scorso settembre, con un nuovo film giallo, un thriller girato in varie località sul Lario, prima tra tutte l'affascinante Nesso, perfetta per il genere noir. Altre riprese sono state effettuate tra Lecco, Mandello e Lierna. Dal prossimo 27 ottobre sarà infatti nella sale "Io sono l'abisso", tratto dal penultimo libro di Donato Carrisi, celebre autore di thriller best sellers e regista stesso della pellicola girata lo scorso anno sulle rive del Lario.

La troupe di Palomar, che ha prodotto il film insieme a Sky, ha selezionato le località e gli angoli più utili alla sceneggiatura con il supporto della Lecco Film Commission, che ha proposto una serie di location lariane. Fra i protagonisti della pellicola, distribuita da Vision Distribution e prodotta da Palomar insieme a Sky, Michela Cescon, Gabriele Montesi, Sara Ciocca e Saul Nanni.

La trama e il tema della violenza sulle donne

La trama del film "Io sono l'abisso" si svolge in un paesino di provincia, dove si consuma ogni giorno una violenza contro le donne. I tre personaggi principali, quasi onirici, hanno vite solo in apparenza molto slegate tra loro ma in realtà il loro destino si inteccerà.

La particolarità del romanzo e di conseguenza del film è data dal fatto che i tre protagonisti sono sprovvisti di nome proprio. Per tutto il film (che è tratto dall'omonimo libro) vengono identificati con dei soprannomi: L'Uomo del Pulisce, La Ragazzina col Ciuffo Viola e La Cacciatrice di Mosche. Ogni giorno in questo paesino si consuma una violenza contro le donne. La verità, in parte, è rivelata dai rifiuti raccolti dall'Uomo che Pulisce, perché nei rifiuti ci sono tanti brandelli di verità ma poi esiste anche un abisso, che nasconde terribili segreti.