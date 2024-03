Il Lago di Como è la nuova 'fragranza' sui detersivi per gabinetti inglesi

Una semplice scritta, anzi meno: una citazione. Sulla confezione di un detersivo per gabinetti inglesi compare una dicitura davvero bizzarra: Lake Como Dreams, come se fosse una fragranza. Non è uno scherzo e a farcelo notare un nostro lettore inglese, che da anni trascorre gran parte del suo tempo proprio sul Lago. Increduli andiamo a cercare e troviamo su molti siti online in vendita l' Harpic Active Fresh Detergente per WC 750ml – Lake Como Dreams. Che poi, in realtà, la sottigliezza è che la scritta Lake Como Dreams (Sogni sul Lago di Como) è piazzata lì, sulla confezione senza specificare bene nulla: è la fragranza? E che fragranza può avere il Lago di Como? Insomma, con ogni probabilità si tratta di un'operazione di marketing, essendo un luogo molto amato dagli inglesi. Certamente non sarà stato fatto con l'intenzione di offendere ma è un qualcosa che fa scattare qualche riflessione sull'immagine del Lago di Como all'estero: da luogo raffinato e amato dai vip, si sta sempre più avvicinando a un richiamo per il consumismo totalizzante e si rivolge a un turismo a volte spietato, dove il Como Lake diventa il simbolo della massa, un nome di richiamo a prescinde da tutto, che va bene anche per vendere un gel per WC. Cosa per cui molti comaschi si sono sentiti anche un po' offesi.

Il prodotto è così descritto: "Harpic Active Fresh non solo fornisce un profumo fresco, ma uccide anche il 99,9% dei batteri, rendendolo un modo efficace per mantenere una casa sana e igienica. Inoltre, questo detergente è in grado di rimuovere le macchie di calcare e di acqua dura, garantendo che il tuo WC rimanga pulito e privo di segni antiestetici". Sarà la famosa ironia inglese.