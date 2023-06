Lago di Como, la darsena come una palude color fango: non è un belvedere per i turisti. Video

Dopo un periodo di temporali e alluvioni come quello appena trascorso chi abita sul lago di Como sa che può accadere di trovare la darsena piena di detriti. Molti detriti, rifiuti e probabilmente anche le risulte falciate dai giardini delle belle ville, che vengono scaricati così, specialmente quando comincia la stagione. Poi ci sono i pezzi di plastica( bottigliette, lattine, contenitori, ecc) gli incivili esistono sempre. Il risultato è quello che si sono trovati davanti i molti turisti accorsi sul Lago di Como ieri e anche stamattina. I temporali sono passati da giorni oramai e (almeno fino a questa mattina) la situazione si presentava in questo modo in vari punti del lago e sembrerebbe che chi di dovere non abbia molta fretta di pulire. Il video è stato girato e postato ieri 18 giugno sui social da Giuseppe Avvisati ma i comaschi, per la maggior parte, non sembrano preoccupati e c'è chi dice addirittura che a molti turisti piace così.

Tutto normale insomma, anche se dai temporali sono passati diversi giorni. Tutto bene fino a quando il Como Lake vivrà della rendita della sua fama mondiale. Tutto bene anche se la darsena sembra una palude marrone con topi, legna e anche qualche preservativo di plastica.

I turisti forse si immagineranno come sarà bello il prossimo anno, l'anno in cui non torneranno.