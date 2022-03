Lago di Como sempre più basso, oltre 33 centimetri sotto il livello idrometrico

La situazione è davvero allarmante e non resta che sperare nelle previsioni meteo: da mercoledì sono attese le prime piogge. Diversamente il rischio è quello di stabilire un nuovo record negativo per il Lario, sempre più viocino ai meno 56 centimetri sotto lo zero idrometrico, valore che fu raggiunto a inizio primavera del 1958. Una siccità da record, visto che non piove abbondantemente da oltre tre mesi.

Il due giorni il lago di Como. che mostra le sue rive sempre più asciutte, ha perso ancora diversi centimetri, toccando oggi un'altezza idrometrica di -33.1, registrata a Malgrate dall'ente regolatore Consorzio d'Adda. Il rischio che la navigazione debba arrendersi in alcuni attracchi è sempre più vicino. Ma la carenza d'acqua ha costretto anche due comuni della Val d'Intelvi, Castiglione e Casasco, a rivolgersi ieri per i rifornimenti a Como Acqua.