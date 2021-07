Lago di Como, l'alluvione raccontata dalle impressionanti foto dal cielo

Abbiamo ricevuto e pubblicato molti video di frane, alluvioni che purtroppo hanno flagellato, negli scorsi giorni, il lago di Como e il territorio circostante. Grandine come palline da tennis, strade come fiumi, gente che camminava con l'acqua fino alla cinta. Torrenti impazziti, alberi caduti. Sappiamo bene che sarà difficile dimenticare questa vera e propria catastrofe che ha visto protagonista il nostro territorio e le nostre case. Il lago è irriconoscibile per l'enorme quantità di detriti, per lo piu legnosi che si sono depositati sul primo bacino, rendendo di fatto impossibile la navigazione di linea e creando tantissimi disagi, oltre che una immensa tristezza nel cuore. A rendere ancora meglio l'idea di cosa sia successo e delle condizioni del lago di Como, sono le foto di Dario Tognocchi che dall'alto, ci regalano una prospettiva nuova del distastro avvenuto.

Intanto che si delibera su chi dovrà pulire, sul cosa fare, e c'è chi aiuta come puo', davanti a questo triste spettacolo non si puo' che tacere. Sperando che le piogge e i temporali previsti anche oggi e domani non peggiorino la situazione.

(questa ultima foto è di Emenuele Braglia)