Com'è bello pedalare sul lago del Segrino

Come i molti sul lago di Como, anche il lido del Segrino ha riaperto, già da alcune settimane la stagione balneare. Alessia Binda e suo marito Bruno, i gestori del bellissimo lido, sanno sempre creare nuovi punti di vista per vedere e vivere il lago e la creatività non manca mai. Da quest'anno si potrà provare a pedalare sul Segrino, utilizzando queste biciclette davvero particolari. Ci spiega Alessia: «È un modo diverso di vivere il lago, di osservarlo e di "percorrerlo"».

ll lago del Segrino racchiude un qualcosa di magico, e lo sanno bene i numerosi milanesi che ogni fine settimana lasciano la caotica città per trovare un pò di relax e al lido quest'anno ci sono moltissime iniziative. Oltre alla bicicletta da lago si possono noleggiare canoe e sup (Stand Up Paddle, letteralmente vuol dire “?stare in piedi con la pagaia”). Si organizzano anche giri del lago in canoa accompagnati. Ci si può fermare poi al Lido per aperitivi, apericene a suon di tramonti e colori che solo uno specchio d'acqua sa regalare. Per vedere tutte le iniziative per vivere il Segrino potete consultare la pagina Facebook del Lido (qui il link).

Orari del Lido

Dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle 20.00 (il sabato fino alle 21)

Per Info e Prenotazioni mandare Messaggio WhatsApp al numero 338 722 6995