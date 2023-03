Lago di Como, nuova stagione al via anche a Villa Làrio

Il 31 Marzo parte ufficialmente la season estiva della luxury property sita a Pognana Lario, Como. Si prospetta un’estate all’insegna di tante novità e di un già quasi tutto esaurito per le 18 suite di design vista lago. Villa Làrio è sempre più “local” ed aumenta la sua “brand positioning” integrandosi nel territorio e valorizzandolo. Una filosofia ben precisa che vuole veicolare la property non solo come destinazione internazionale ma anche come punto di riferimento, sul territorio, per chi vuole vivere esperienze uniche riscoprendo il Lago di Como.

Tra “live experience di nicchia” alla scoperta del territorio; una nuova palestra vista lago con attrezzare moderne; lezioni di yoga al mattino, alle ore 9.00, in riva a lago; l’aperitivo “Dolce Vita” al tramonto sulla terrazza di Il Palazzo o nel nuovo “lounge bar sospeso”, Villa Làrio si presenta come una vera luxury destination esperienziale sul lago.

Tra le più grandi novità, con la riapertura del 31 Marzo, il nuovo progetto del “Botanical Bar” guidato dal Mixologist Raffaele Alba. Non il solito lounge bar ma un “lounge bar sospeso” sul lago: simil amache sospese per godersi un aperitivo al tramonto ammirando la bellezza del lago. Uno spazio ricavato nella roccia a lago di Villa Làrio, con sedute e tavolini, e la possibilità di sdraiarsi sulle amache sospese e vivere una nuova “emotional experience” sul Lago di Como. Il progetto “GARDEN TO GLASS” prevede una nuova drink list il cui focus sono le erbe e le botaniche presenti nel garden di Villa Làrio. Un nuovo progetto, attento alla sostenibilità e al local che valorizza il territorio e propone una "miscelazione no waste", quindi zero sprechi ma con grande attenzione all'elemento vegetale. Nel corso della stagione, vi saranno anche momenti di musica con dj set internazionali sul pontile privato di Villa Làrio, al momento del tramonto, con possibilità anche per gli esterni di accedere con la propria barca prenotando un “Aperitivo Pic-Nic Basket” da godersi al largo ascoltando la musica Sia il BOTANICAL GARDEN TO GLASS che il ristorante di Villa Làrio sono aperti agli esterni su prenotazione.

Villa Lario sta dando così una svolta unica nel segno della filosofia “Farm-to-Table” con il loro nuovo concetto “Garden-to-Glass”. Immersa in due ettari di giardini privati fronte lago, la proprietà ha riservato uno spazio per la coltivazione di piante aromatiche con l’obiettivo di creare un menu di bevande sostenibili a basso spreco. Il concetto di "no waste" non è direttamente legato al concetto di bar botanico ma più al lavoro di ricerca e sviluppo del nostro mixologist con la creazione di lotti, liquori e cordiali, sciroppi fatti in casa.

Il nostro Mixologist Raffaele Albanese ha preso ispirazione da questo giardino di erbe aromatiche e spontanee per formulare entusiasmanti “cocktail botanici” intrisi di innovazione e, naturalmente, di una buona dose di italianità. Ingredienti come la vodka al limone lattofermentata, il kombucha al tè verde, la fava di cacao e il vermouth di finocchio selvatico deliziano i sensi. Questa proposta offre così una nuova idea mixology sul Lago di Como celebrando anche un momento unico: l'aperitivo al tramonto. Sia che l’ospite abbia scelto di accomodarsi nel giardino dei cedri, nella terrazza di Il Palazzo o nel nuovo “bar sospeso” a lago, sorseggiando un cocktail e gustando eccellenze del nostro Bel Paese, sarà sempre una “vera Festa”.

Villa Làrio

Villa Làrio è un'esclusiva boutique property, con diciotto suite, che sorge sulle rive del Lago Como a Pognana Lario. Questo ampio immobile del XIX secolo, precedentemente di proprietà della rinomata Famiglia Lombardi, è estremamente intimo, con vista mozzafiato da ogni suite. A catturare l’attenzione è la discrezione di una casa con la comodità di un “hotel cinque stelle”; Villa Làrio è la location perfetta per una fuga in riva al lago dove trascorrere momenti di puro relax immersi nella bellezza. Grazie alla sua posizione sulla sponda orientale, Villa Làrio è anche l'unica struttura sul lago con vista sul tramonto, da godersi al meglio con il tradizionale "Aperitivo La Dolce Vita” sulla terrazza di Il Palazzo o nel suggestivo parco di cedri secolari.