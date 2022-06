Villa d'Este: un grande evento per festeggiare 150 stagioni sul lago di Como

Un anno speciale con un unico e ambizioso obiettivo: celebrare le proprie tradizioni e prepararsi a un nuovo futuro. Nella magica cornice di Cernobbio sono iniziati i festeggiamenti per le 150 stagioni di Villa d’Este, simbolo del Lago di Como: storia, bellezza, ma soprattutto eleganza, poche parole per descrivere questa icona mondiale dell’ospitalità che da sempre attrae ospiti da tutto il mondo.

Un anno di appuntamenti, eventi e novità, dalla grande festa del 28 Giugno alle cene di gala estive, fino alla straordinaria apertura invernale per festeggiare insieme Natale e Capodanno. La storia di Villa d’Este inizia nel 1568, quando Tolomeo Gallio, Cardinale di Como, commissionò la costruzione di una sontuosa villa sul lago, destinata a divenire una delle sue residenze estive. Ma è più di 300 anni dopo, nel 1873, che Villa d’Este viene trasformata in un hotel di lusso, per poi diventare meta d’eccellenza per personaggi del cinema, della musica, dell’arte, ma soprattutto per ospiti alla ricerca di esperienze autentiche, emozionali, con un’allure di altri tempi dello stile italiano.

La prima grande novità è stata l’arrivo, ad aprile 2022, di Davide Bertilaccio, nuovo Amministratore Delegato del Gruppo “Villa d’este Hotels”, che, dopo numerose esperienze internazionali, è sbarcato sul Lago di Como: “Per me è un privilegio essere a capo di una delle proprietà più iconiche a livello globale” ha dichiarato “Il mio obiettivo per Villa d’Este? Mantenerne il DNA proiettandola verso il futuro, con una ricerca e un'offerta attenta di esperienze emozionali per i nostri ospiti, molti dei quali clienti da tanti anni”. Proprio il 28 Giugno verrà poi celebrato il compleanno di Villa d’Este, con una cena esclusiva a bordo lago riservata agli ospiti dell’hotel e alle autorità locali.

Una serata indimenticabile, unica nel suo genere, per poter festeggiare insieme 150 stagioni di emozioni sulle rive del lago più romantico al mondo, circondati da un panorama di straordinaria bellezza. Ma c’è di più: dopo il 28 Giugno, sarà tempo di celebrare l’Indipendenza americana il 4 luglio, la Festa Nazionale francese il 14 luglio e il Ferragosto il 15 agosto, con cene di gala e serate a tema. La novità più importante in questo anno speciale, sarà l’apertura straordinaria di Villa d’Este anche per le festività natalizie e Capodanno, per la seconda volta dal 1999, anno in cui si è celebrato l’arrivo del nuovo millennio. Un’occasione unica per vivere Villa d’Este in una cornice inedita, arricchita dal fascino magnetico dell’atmosfera lacustre invernale, grazie anche ad appuntamenti culturali e enogastronomici, volti a valorizzare le bellezze del territorio in una chiave nuova.

Ad accompagnare tutte queste novità e celebrazioni non possono mancare i Signature Cocktail Villa d’Este - cinque in totale -, legati alla storia della Villa e alle personalità che hanno contribuito a fare di questo nome una vera leggenda. Come il cocktail Regina, dedicato a Carolina di Brunswick, Principessa del Galles e Regina d’Inghilterra, che segnò un glorioso capitolo nella storia di Villa d’Este: liquore Pimm’s n.1, Rosolio Italicus Bergamotto, Sweet and sour e albume per un cocktail dal carattere deciso, proprio come il nome che porta. Ad ammaliare il palato anche sei diversi Tasting Menu, da scoprire ogni due mesi, dedicati alla tradizione culinaria di Villa d'Este degli ultimi decenni. Lo chef Michele Zambanini creerà un percorso gastronomico che racconta la tradizione della cucina italiana con estro e creatività, offrendo un servizio esclusivo che evochi i tempi passati in cui ogni pranzo era un momento regale di condivisione.

La celebrazione delle 150 stagioni vuole essere anche un ringraziamento a tutti coloro che negli anni, grazie al loro forte senso di appartenenza, hanno reso Villa d’Este un’icona. Il personale infatti è la vera ricchezza che oggi l’Hotel può vantare e che lo accompagna nella sua continua evoluzione.