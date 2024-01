Lago di Como: Villa Carlotta si prepara alla nuova stagione dopo i numeri da record del 2023

La stagione 2023, con 244.155 visitatori e 233 giorni di apertura al pubblico dal 18 marzo al 05 novembre e diverse giornate speciali nei mesi di novembre e dicembre, è stata la migliore di sempre, facendo segnare il nuovo record di accessi a Villa Carlotta. Per quanto riguarda la composizione del pubblico, nel 2023 è cresciuta la presenza degli italiani, che hanno raggiunto il 49% del totale (nel 2018 erano al 42%), mentre fra gli stranieri (51% del totale) i più affezionati a Villa Carlotta si confermano i visitatori provenienti dalla Francia, seguiti da Stati Uniti e Germania. Sono 41.375 le persone che hanno visitato il nuovo spazio immersivo “Vita in Villa”, aperto al pubblico dal mese di maggio nei sotterranei del museo. I gruppi che hanno visitato la villa sono stati 1.593 per un totale di quasi 60.000 persone, mentre le attività erogate dai Servizi Educativi hanno coinvolto 6.489 visitatori, tra attività didattiche per le scolaresche e gruppi di adulti. Infine, sono stati oltre 4000 i visitatori coinvolti in eventi di interpretazione del patrimonio culturale attraverso giornate speciali e musicali. Numeri che restituiscono la fotografia di un anno straordinario e sono la miglior premessa per la stagione 2024 ormai alle porte, con l’apertura dei cancelli fissata per venerdì 22 marzo, data che sarà comunque preceduta da una serie di eventi speciali e visite guidate.





Si comincia domenica 21 gennaio alle 10.30 con “Serre e giardini d’inverno”, una speciale visita guidata adatta tutti, adulti e bambini, per scoprire insieme ai giardinieri le serre costruite negli anni Settanta del Novecento, dove durante i mesi freddi vengono ricoverate le essenze botaniche in quattro ambienti diversi: serra calda, serrone, serra fredda, serra delle piante grasse. La visita rientra nel calendario di iniziative legate al PNRR, nell’ambito del quale Villa Carlotta ha ottenuto un importante finanziamento con il progetto “Un passo nel parco, un passo verso il futuro. Villa Carlotta una risorsa per il territorio”, che propone il recupero dell'area boschiva contigua agli spazi del giardino botanico, lungo l'asse Tremezzo - Griante, con l'intento di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale in modo da aumentarne il significato identitario per la comunità di riferimento e accrescere gli spazi di visita.



Il 10 febbraio, come da tradizione, il carnevale arriva a Villa Carlotta con l’evento “Supereroi della natura. Carnevale in maschera a Villa Carlotta”, che prevede una visita guidata e laboratori per bambini dai 5 ai 10 anni, realizzati in collaborazione con Grandi Giardini Italiani. Il 18 febbraio torna “Passeggia e assaggia”, fra gli appuntamenti più apprezzati nel corso del 2023, che permette ai partecipanti di fare visite speciali al giardino e al comparto agricolo, seguite da un gustoso picnic. L’evento è realizzato in collaborazione con Slow Lake Como e Cooperativa Azalea onlus. Sempre in febbraio, le serre tornano nuovamente protagoniste durante la visita speciale a cura dei giardinieri e l’open day riservato agli insegnanti, entrambi in programma sabato 24 febbraio.



Il mese di marzo si aprirà con due appuntamenti di “Passeggia e assaggia”, il 3 e il 17 marzo, seguiti dall’evento riservato alle scuole “Il paesaggio come scenografia”, in programma il 14 marzo, che prevede una visita tematica con percorso sensoriale in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio nell’ambito del PNRR.