Il Lago di Como sui vasetti della Nutella

C'è anche i Lago di Como sulle nuove etichette dei barattoli di Nutella. Si tratta di una iniziativa che la Ferrero ha realizzato in collaborazione con Enit, l'agenzia nazionale del turismo: 30 località raffigurate sulle etichette di una nuova collezione di barattoli che saranno in vendita dal 12 ottobre. La "special edition" intitolata "Ti amo Italia" vede raffigurato sull'etichetta del vasetto numero 16 anche il Lago di Como. Per la precisione l'immagine ritrae una veduta dall'alto del piccolo e caratteristico borgo di Varenna, sul ramo lecchese.

Su ciascun vasetto sarà stampatp anche un QR Code: inquadrandolo con il proprio smartphone mostrerà informazioni e scatti dei luoghi descritti sulle etichette.

