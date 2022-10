Lago di Como, una stagione infinita: è ancora boom di turisti

Complice l'enensima giornata di sole, con temperature decisamente al di sopra delle medie stagionali, e certamente alimentata dal lungo ponte di Ognissanti, il lago di Como è ancora una meta gettonatissima. Un'onda lunga che sembra davvero non conoscere tregua. Dopo l'estate da record, anche l'autunno sta vivendo momenti assolutamente felici.

Un boom che non riguarda solo gli ospisti illustri, che continuano a incorniciare le loro vacanze da sogno sul Lario, ma anche e soprattutto il turismo di massa. Alla Navigazione è stata una domenica straordinaria, con i battelli letteralmente presi d'assalto, con lunghe code per imbarcarsi e alla biglietteria per tutta la giornata. Sarà così almeno sino a martedì, con flussi di turisti stranieri provenienti da ogni parte d'Europa, dall'Italia e come sempre dagli Stati Uniti. Con tutta probalità la stagione 2022 batterà ogni record di presenze sul lago di Como.