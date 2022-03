Lago di Como, il Sereno riapre con l'esclusiva Penthouse Suite: unica in Europa

Il lusso del Lago di Como passa anche attarverso l'unicità dei suoi 5 Stelle. Non fa eccezione, a Torno, Il Sreneo, progettato da Patricia Urquiola: tra gli Hotel più celebrati del 21° secolo, riaprirà oggi, 24 marzo per la stagione 2022. Dopo aver chiuso il 2021 aggiudicandosi il primo posto nella classifica degli Hotel e Resort italiani del World’s Best Awards di Travel + Leisure, Il Sereno Lago di Como, parte del Gruppo Sereno Hotels di proprietà di Luis Contreras, è pronto ad accogliere gli ospiti nei propri spazi esclusivi.

La prima Penthouse Suite in Europa con pezzi di design shoppable

Ispirata al glamour italiano del dopoguerra, a "La Dolce Vita", ai designer italiani e alle eccellenze comasche della seta, la nuova Penthouse Suite de Il Sereno, progettata sempre da Patricia Urquiola, è già stata definita una delle migliori suite al mondo.

Per la prima volta in Europa, inoltre, gli arredi della nuova Penthouse Suite definiscono un’experience unica perché sono shoppable. Ricca di materiali locali, tra cui i soffitti in legno di noce Canaletto, i muri in pietra Verde Alpi, i pavimenti in pietra locale Ceppo di Gre e quelli in marmo veneziano del terrazzo, la Penthouse è caratterizzata da tessuti ispirati alle sciarpe comasche degli anni '50 e ai motivi paesaggistici del Lago di Como. Incorniciata dall’iconico lago e dalle montagne circostanti, la Penthouse Suite è un omaggio ai pezzi emblematici del design italiano e presenta una combinazione di nuovi complementi su misura realizzati da Patricia Urquiola. Tra i pezzi, l'elegante vasca Lariana, la poltrona Lud’o disegnata per Il Sereno, ora rispettivamente nei cataloghi AGAPE e Cappellini, insieme a pezzi classici come la libreria Infinito di Franco Albini e la sedia Leggera di Gio Ponti. I pezzi selezionati da Patricia Urquiola sono stati disegnati da artisti del calibro di Gio Ponti, Vico Magistretti, Franco Albini, Charlotte Perirand e Carlo Scarpa. Il botanista francese Patrick Blanc completa il design interno con un giardino verticale scultoreo che impreziosisce la facciata dell’edificio.

Ristorante Il Sereno Al Lago

Il ristorante a bordo lago de Il Sereno accoglierà l'Executive Chef Raffaele Lenzi per il quinto anno, di ritorno dalla proprietà gemella de Il Sereno a St Barths, dopo una stagione invernale di successo.

Il Ristorante Il Sereno Al Lago porta nella località comasca eccellenze gastronomiche con i menù premiati dello Chef Lenzi – Contrasti e Contraddizioni, Omaggio alla tradizione e i famosi Vegetali, Tuberi e Radici - che da molti anni sono alla base della reputazione del ristorante.

“Inglesina Experience”

Novità del 2022, l’Inglesina è una bellissima barca a remi costruita proprio sul Lago di Como negli anni Trenta per i turisti inglesi, secondo le caratteristiche delle imbarcazioni del Tamigi, dal bisnonno di Daniele Riva, che ha costruito le altre barche de Il Sereno a mano. Questa classica ed elegante barca - poi usata in un hotel a St Moritz per 30 anni e in altri laghi alpini – torna quindi nella sua terra natia. Gli ospiti de Il Sereno Lago di Como potranno così godersi una gita romantica cullati dalle acque del lago più celebre d’Italia coccolati anche da un picnic di lusso, studiato dallo Chef Lenzi e proposto in un elegante cestino realizzato a mano dalla boutique milanese Larusmiani.

La Vaporina del Lago Riva Shuttle

Per gli ospiti che desiderano scoprire le eccellenze della gastronomia, il Lago di Como offre alcune delle migliori esperienze culinarie del mondo. E quale modo migliore di raggiungere una location per cena se non a bordo dell'elegante Vaporina del Lago Riva del Sereno. Una limousine sull'acqua, con interni ideati da Patricia Urquiola e considerata un'opera d'arte progettata con una confortevole area esterna nella parte anteriore e posteriore per godersi il panorama circostante.

L'Hotel è l'unica struttura sul lago ad estendere un servizio di navetta notturna in barca ai propri ospiti tra le 18 e le 23.

“Ringiovanimento al Lago”, il nuovo trattamento beauty della SPA

Per il 2022 Il Sereno presenta un nuovo servizio a disposizione degli ospiti presso la SPA progettata da Patricia Urquiola: “Ringiovanimento al Lago”, un trattamento lenitivo ed esfoliante, firmato Valmont con prodotti della regione comasca, tra cui l'olio d'oliva che viene imbottigliato appositamente per Il Sereno e la lavanda dei giardini dell’Hotel. Si tratta di un trattamento ultra-idratante e calmante per il corpo e l'anima, con lo sfondo della secolare Darsena.

La SPA dispone di un’area relax esterna con una piscina di 60 piedi a sfioro infinito e sospesa sull’acqua da dove è possibile godere della spettacolare vista sul lago. Sono presenti anche una sauna e un bagno turco, entrambi progettati dalla Urquiola e rifiniti con piastrelle italiane. La SPA offre infine una vasta gamma di trattamenti e prodotti Valmont, rinomati cosmetici cellulari ispirati alla natura, che donano agli ospiti risultati efficaci e visibili.

Nuovo menu beverage “botanico”

Il Sereno Lobby Bar è entusiasta di introdurre un nuovo menu di cocktail e mocktail ispirati al giardino botanico verticale dell'Hotel progettato dal botanista francese Patrick Blanc. Utilizzando una vasta selezione di composizioni vegetali e floreali, comprese le erbe del giardino dello Chef, il bar adotta un nuovo approccio no-waste. Il menù propone mocktail esclusivi realizzati in un mix esplosivo di natura, stagionalità e sostenibilità. Non mancheranno creazioni pensate per essere abbinate ai menu degustazione dello Chef. Ad esempio, Serenity (acetosa, birra, riduzione di camomilla, lime e frutto della passione) da abbinare al dessert Minestrone di frutta e verdura. Ma tante altre sono in lavorazione.

Villa Pliniana

Per gli ospiti alla ricerca di privacy e riservatezza, la soluzione ideale è Villa Pliniana, proprietà gemella de Il Sereno: uno splendido palazzo italiano del XVI Secolo situato a pochi minuti dall’Hotel su una tenuta privata di 18 acri fronte lago. Disponibile per l’affitto, la Villa offre 19 lussuose camere da letto, un molo privato, una pista di atterraggio per elicotteri, un ampio centro benessere, rigogliosi giardini e i servizi del Gruppo Sereno Hotels.

Villa Pliniana è la proprietà più antica del Lago di Como. Maestosa, con interni mozzafiato a firma Urquiola, ricca di aneddoti storici e in passato frequentata da personaggi illustri come Napoleone, Byron, Foscolo e Gioacchino Rossini, che ha composto Tancredi nella villa stessa.

“Siamo molto felici – commenta l’Hotellier Luis Contreras – di poter aprire in primavera dopo le difficoltà dello scorso anno. Ma si comincia a tornare alla normalità e Il Sereno è lieto di poter accogliere clienti abituali e non da ogni parte del mondo, anche USA, Regno Unito e Australia che nel 2021 non hanno potuto raggiungerci. Ad oggi, infatti, le prenotazioni sono in crescita, anche rispetto agli anni pre Covid tanto che Villa Pliniana è già sold out da maggio a settembre 2022. E speriamo che possa anche ripetersi un’esperienza unica come quella di aver ospitato l’evento di Alta Gioielleria di Cartier”.