Presentatore russo furioso in diretta TV: non vuole perdere le sue ville sul Lago di Como per le sanzioni

Il famoso presentatore russo Vladimir Soloviev nel suo programma The Evening, dopo le sanzioni imposte dall'Europa alla Russia (che coinvolgono anche l'utilizzo dei beni) si è sfogato in TV. Il 58enne, grande sostenitore di Putin, è preoccupato per la perdita dell'accesso alle sue due mega ville sul lago di Como. Soloviev ha paragonato questo trattamento a quello che molte nazioni attuarono verso la Russia durante la Guerra Fredda. Dice inoltre di aver pagato a carissimo prezzo le due proprietà. Queste le sue parole, riportate anche dal sito web di informazione ed opinioni statunitense, Daily Beast:

"Ad ogni transazione portavo documenti che dimostravano il mio stipendio ufficiale, il reddito, ho fatto tutto. Le ho comprate e ho pagato una quantità pazzesca di tasse, ho fatto tutto. E all'improvviso qualcuno decide che io, questo giornalista, ora sono nell'elenco delle sanzioni. E subito colpiscono il mio immobile. Apetta un minuto, ma chi ha detto che l'Europa ha diritti di proprietà sacri!"