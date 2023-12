Como e il suo lago su ReelShort, la piattaforma che cambierà il modo di guardare le serie tv

Como approda su ReelShort, la nuova piattaforma cinese che propone serie tv realizzate in mini episodi da 1-3 minuti appositamente per smartphone e tablet. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire le serie. L'app della piattaforma è già stata scaricata da milioni di utenti e la sua diffusione è in continua espansione.

La produzione italiana Produzione Gate 99 Films di Riccardo Pintus sta realizzando in questi giorni alcune scene di una serie ambientate proprio sul lago di Como. Ieri, 7 dicembre, la troupe era a Palzzo Cernezzi, sede del Comune di Como, per alcuni ciak girati nella Sala Stemmi. Nella produzione lavorano anche l'attrice comasca Andrea Canonaco e Camilla Ciraolo, diventata famosa per il suo ruolo nel film "La quattordicesima domenica del tempo ordinario", di Pupi Avati. Tra gli attori c'è anche il cernobbiese Terence. La serie dovrebbe essere pronta per fine dicembre ma quando sarà disponibile su ReelShort ancora non è dato sapere. La regia è di Matteo Ballarati della Cactus Production. Il titolo della serie è Romance of Billionairs: la trama si snoda attraverso le vicende di alcuni miliardari.