Lago di Como: il lido di Moltrasio firmato Imperiale debutta in estate

Un po' come accaduto a Menaggio, dove il restyling del lido è stato curato dal Grand Hotel Vittoria, anche a Moltrasio il lido, dopo il bando del Comune, è finito in gestione a un albergo, in questo caso il Grand Hotel di Moltrasio, la società che gestisce l'Imperiale e altre strutture ricettive in città come il Duomo Boutique, il Plinius e l’ex San Gottardo, quando riaprirà.

Il lido di Moltrasio, che sorge proprio accanto all'Imperiale, sarà aperto a tutti e non dovrebbe avere alcun privilegio riservato ai clienti della struttura alberghiera, che peraltro vanta già di una propria piscina. Il progetto vincente, che non stravolgerà il pregresso, prevede nuove cabine installate a ridosso del torrente e la riqualificazione del ristorante. Inoltre verranno predisposti ombrelloni con tavolo estraibile al fine di poter consumare pranzi e aperitivi anche senza spostarsi dalle sdraio. Inoltre verrà restaurato anche lo storico trampolino.

I lavori sono iniziati da qualche mese, come vediamo nella foto sopra, e se non a giugno, si dovrebbe comunque aprire entro l'estate. In ogni caso, il trend al quale stiamo assistendo, piaccia o meno, è quello di un lago di Como sempre meno "popolare", nell'accezione più nobile del termine e sempre più in balia di un turismo non esattamente per tutti.