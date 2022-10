Tutto pronto a Lenno e sul lago di Como per le riprese della serie tv di Amazon Prime

I provini per le comparse locali sono stati fatti il 5 e 6 ottobre 2022 a Como. Ora è tutto pronto per girare la commedia d'azione americana che andrà in onda sulla piattaforma Amazon Prime Video. Da domani 25 ottobre cominciano le riprese della puntata ambientata nel Comasco. Sono diverse le location scelte sul Lario che ancora una volta finirà sugli schermi americani in tutta la sua bellezza.

Le bocche sono cucite e si sa poco ma la serie sarà ispirata la film Mr. & Mrs. Smith (2005) con Bradi Pitt e Angelina Jolie dove, tra le altre cose, nacque il loro amore.

Tra gli attori confermati come riportano le riviste di settore dDonald Glover, Maya Erskine, Paul Dano, John Turturro, Michaela Coel, Mark Rome, Atixhe Mirzo, Mark Vincent, Jayden Braddock, Tamara Torres, Ralphy Lopez e Sage Sedlacek. Per chi non conoscesse questi nomi, per dare un'idea dell'importanza della produzione, ricordiamo che John Turturro ha recitato con registi come di Martin Scorsese e Woody Allen.

Le riprese; si comincia da Lenno

Domani quindi si comincia a Pian delle Alpi per poi spostarsi intorno alla giornata di mercoledì a Lenno, sul lungolago. Piazza XI Febbraio sarà a completa disposizione del set e alcuni negozi chiuderanno per qualche giorno. Si tratta di un regolare accordo che la produzione ha preso con i vari esercenti. Tra cast e produzione si parla di un totale di circa 280 persone (le comparse locali sono escluse da questo conteggio) e ex le scuole elementari faranno da costumeria e punto d'appoggio per le varie esigenze del set che, considerando anche il genere movimentato, prevede molta organizzazione anche per la viabilità. Previsti inseguimenti mozzafiato e riprese d'azione varia.

La Locale sarà presente per agevolare le riprese in sicurezza per tutti. Le tappe a seguire saranno la statale Regina (2-4 novembre) e poi la troupe si sposterà a Argegno.

"La prossima settimana - ha scritto in merito il sindaco si Tremezzina Mauro Guerra - si girerà per tre giorni, dal mercoledì, in Piazza XI Febbraio a Lenno e la piazza sarà quindi chiusa, dal martedì pomeriggio dopo il mercato per l’allestimento. Poi riprese saranno effettuate ad Azzano e Ossuccio, come ad Argegno. Alla produzione abbiamo affittato per diverse settimane gli ex palazzi scolastici di Tremezzo e Lenno, per collocare uffici e spazi tecnici, oltre ad aree parcheggio e, per qualche giorno, il centro sportivo di Lenno. Soprattutto a Lenno sono occupate alcune aree parcheggio. Per aiutare a rendere sostenibile l’afflusso nei giorni di mercato, a partire da quello del 25 ottobre e sino a fine produzione attiveremo un servizio navetta gratuito che la mattina farà in circolarità il percorso Viano, Municipio di Tremezzo, Bolvedro, Piazza Azzano, Cappella s.Antonio, Lenno mercato, Lenno Era, Ossuccio rotonda scuole, S.Agata e ritorno. Daremo sui canali di comunicazione del Comune informazioni specifiche su questo":