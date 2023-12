Fuochi d'artificio sul Lago di Como, gli animali muoiono di paura: ogni scoppio è un colpo al cuore

Non tutti si divertono a Capodanno. La tradizione dei fuochi d'artificio come sempre divide e sono oramai molte le città (tra cui i vicini capoluoghi di provincia di Lecco, Monza e Varese) che cercano di limitare i botti con ordinanze e divieti. Le alternative a questo massacro (che oltretutto ogni anno vede tra i feriti anche esseri umani e bambini) ci sono, ma Como a questi fuochi non sembra proprio voler rinunciare nonostante petizioni, appelli di associazioni animaliste ma anche di moltissimi cittadini. Gli animali nei 40 minuti circa in cui vengono sparati i fuochi d'artificio muoiono di paura e non è una metafora. Il loro cuore scoppia a ogni botto. Scappano, sbattono, cadono, si feriscono. Non intendiamo solo cani, gatti e animali così detti d'affezione ma tutti quelli che popolano il lago: pesci, uccelli, animali selvatici.

Oltre ai fuochi ufficiali ci sono poi i botti, petardi che i singoli fanno scoppiare nei loro giardini, nelle strade, nei vicoli, sui balconi: ovunque. Una strage silenziosa quella che si consuma ogni anno. Sono 400 i cani e gatti morti nei festeggiamenti del 2023 e centinaia quelli scappati di cui non si sa più nulla. "Si tratta di un dato peggiore rispetto a quello dello scorso anno - sottolinea Aidaa - Anche se si tratta di un dato provvisorio. Le regioni con il maggior numero di animali deceduti sarebbero la Calabria e la Sicilia, seguiti da Lombardia e Campania".

Lo scorso settembre la cittadina Marialuisa Righi aveva aperto una raccolta firme (QUI IL LINK) per impedire i fuochi sul lago, spiegando molto bene le motivazioni che in realtà sono sotto gli occhi di tutti. In fondo è questione di scelte. Ma è davvero impossibile rispettare la tradizione senza creare tanto dolore? Nel 2023 (quasi 2024) non si potrebbe trovare un'alternativa?

Stasera, se deciderete di dare fuoco a petardi e mortaretti nei vostri balconi o giardini, ricordatevi che per ogni botto il cuore di un animale comincerà a battere forte, qualche volta fino a morire.

Non solo pericolosi

Non solo pericolosi, ma anche inquinanti!

Ogni anno, nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, si registra un picco degli inquinanti dell’aria che respiriamo in città. I botti di Capodanno, infatti, sono dannosi per la salute di tutti perché immettono nell’atmosfera grandi quantitativi di PM10, un inquinante pericoloso, come evidenziato dai dati diffusi dai dalla Regione Lombardia. Gli inquinanti prodotti dagli scoppi contengono, tra l'altro, valori non trascurabili di potassio, stronzio, bario, magnesio, alluminio, zolfo, titanio, manganese, rame, bromo e piombo.

E i rifiuti?

I botti vogliono dire anche più rifiuti: secondo i dati della SIMA (Società Italiana di Medicina Ambientale) circa 60.000 involucri, pari a circa 3-6 tonnellate di botti e fuochi esplosi la notte di Capodanno, rimangono nelle strade e nelle piazze delle nostre città. Si tratta peraltro di rifiuti difficili da differenziare perché composti per il 70% da cartone, plastica, legno o argilla e il restante

30% da polvere pirotecnica (in massima parte nitrato di potassio, zolfo e carbone, con aggiunta di metalli pesanti, magnesio e rame).

Le alternative ci sono

Esistono tantissime alternative valide ai fuochi d’artificio, più rispettose nei confronti di tutti gli animali, quali fontane luminose e droni adornati da led multicolori che, manovrati da terra con appositi software, compiono elaborate evoluzioni e formano figure colorate. ENPA (Ogni scoppio è un colpo al cuore è la campagna di sensibilizzazione di Enpa Monza) rinnova il suo invito a prestare la massima attenzione alla sicurezza dei propri animali domestici, sensibilizzare a una cultura del rispetto e dell'ambientalismo, ma soprattutto a non unirsi a questo concerto di morte.