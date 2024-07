Barcellona vieta AirBnb, e se fosse la soluzione anche per Como e per i paesi del Lago?

Dal 2029 Barcellona vieterà gli affitti turistici a breve termine: insomma, niente più Airbnb, quelle case verranno rimesse sul mercato. È una strategia che la giunta guidata da Jaume Collboni ha messo in campo per combattere l'overtourism e restituire quelle case ai residenti, con l’obiettivo ultimo di abbassare i prezzi degli affitti. Un problema, quello dell'overturism e di come cambia iimediabilmente il mecato immobiliare, che conosciamo molto bene anche a Como e nei paesi sul Lago.

Molto di quello che consideriamo eccesso di turismo è iniziato dopo la pandemia, per quello che alcuni hanno chiamato revenge tourism, la riscossa turistica alla fine di due anni difficili per ogni genere di spostamento. È difficile raccontare l’overtourism: c’entrano una serie davvero ampia di fattori economici e sociali. Ciò che è certo è che si viaggia come mai prima. Secondo una stima delle Nazioni Unite, il 2024 sarà l’anno del sorpasso sul pre-pandemia: il numero dei turisti nel mondo crescerà del 2% rispetto al 2019.

Sempre a Barcellona pochi giorni fa migliaia di persone hanno marciato per le strade della città contro l'overtourism.

La marcia pacifica ha riempito le strade della capitale della Catalogna al grido di "Andatevene, Barcellona non è in vendita!" e "Turisti tornate a casa!". A fare le spese delle rabbia dei residenti alcuni turisti accomodati nei bar e ristoranti delle aree più affollate, spruzzati dai manifestanti con pistole ad acqua. "Il turismo uccide la città", hanno ulato i manifestanti.

Overtourism sul Lago di Como

Anche a Como non tutti sono felici del continuo aumento di turisti, non solo per questioni legate al caro vita e agli affitti, ma anche ambientali.

L'overtourism sul Lario fa male all'ambiente. O, sarebbe meglio dire, il territorio del lago di Como non è in grado di sopportare grandi flussi di turisti. Queste le considerazioni del Circolo Ambiente "Ilaria Alpi. "Lo stiamo vedendo, scrivono in una nota,con sempre maggiore intensità, nella situazione attuale. Questo riguarda la capacità dei centri storici delle cittadine turistiche di ospitare un numero elevato di persone, ma vale anche per gli spostamenti in auto sulle strade del Lago, o per la navigazione in barca o coi battelli.

Si è pensato a un ticket d'ingresso come Venezia, ma è rimasta un'idea. Sareste d'accordo nel vietare gli Airbnb come a Barcellona?