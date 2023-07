Lago di Como: 4 milioni di metri cubi d'acqua al giorno in più

Sebbe la situazione non sia affatto critica come l'anno scorso, nei prossimi quindici giorni gli operatori idroelettrici, gestori delle dighe situate a monte del Lago di Como, turbineranno complessivamente almeno 4 milioni di metri cubi d'acqua al giorno per sostenere gli afflussi al lago, il livello del lago e quindi l'erogazione verso le utilizzazioni irrigue dell'Adda emissario.

"Gli operatori idroelettrici in questo periodo - spiega l'assessore regionale Massimo Sertori - dovrebbero invasare e riempire le dighe per garantire la sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale nella prossima stagione invernale, come sappiamo l'energia idroelettrica è l'unica energia rinnovabile 'programmabile' che consente di mantenere in equilibrio la rete di trasmissione nazionale".

Tuttavia, in relazione alla particolare situazione del lago di Como "per sostenere il livello lacuale e consentire la conclusione del ciclo irriguo - continua l'assessore - A2A, Edison ed Enel si sono impegnati a ridurre o sospendere temporaneamente l'invaso incrementando la produzione idroelettrica garantendo maggiori afflussi al lago".

L'assessore Sertori conferma inoltre che "la situazione delle disponibilità idriche a scala regionale non è critica come lo scorso anno, ma è comunque necessaria una gestione attenta e cautelativa e pur comprendendo, dopo un anno di siccità estrema, la sensibilità del comparto agricolo risulta particolarmente elevata conferma la necessità di mantenere la massima attenzione nell'uso della risorsa disponibile.A tal fine - conclude Sertori - convocherò per giovedì 13 luglio un tavolo 'ad hoc' per monitorare la situazione del bacino dell'Adda - lago di Como per contemperare gli interessi delle realtà lacuali tutelando le necessità dell'agricoltura in vista del proseguo e della prossima conclusione della stagione irrigua".