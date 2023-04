Ponte del 25 aprile sul lago di Como: traffico infernale e serpentone di auto sulla Lariana

Una scena che si ripete ogni anno durante i ponti e le festività di primavera ma forse in questo 2023, se possibile, il traffico a Como e nelle strade che costeggiano il lago è ancora più intenso. Tutto bloccato e si procede a passo d'uomo sulla Lariana: già dalle 8.30 di questa mattina molte strade erano intasate dal traffico con rallentamenti anche di due ore.

Lo stesso vale per la biglietteria dei battelli a Como dove oggi, 24 aprile, la coda arrivava fino al pontile 5 (ringraziamo Antonella per la foto). Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti anche chi ha provveduto a farli online deve comunque mettersi in fila perché non c'è alcuna corsia preferenziale e questo crea davvero non pochi disagi. Domani a Como ci sarà un bel sole e una temperatura intorno ai 20° e sicuramente la situazione traffico e code non sarà da meno ed è previsto l'arrivo di moltissimi turisti anche di prossimità.