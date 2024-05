La vittima può uccidere, il nuovo romanzo giallo di Vittorio Nessi

Settimo romanzo che ha per protagonista il pubblico ministero Bruno Ferretti, personaggio amatissimo dai lettori dei romanzi di Vittorio Nessi. Disilluso dalle vicende di Tangentopoli, Ferretti chiede il trasferimento in una remota cittadina siciliana affacciata sul mare africano. Si trova subito travolto da una terra “furba, violenta, pigra e generosa” dove è difficile capire “cosa sia il bene e cosa sia il male”. In questo luogo di malìa dove si fondono ragione e incantesimo, il magistrato viene travolto dal sentimento e dalla passione per tre donne: la poliziotta che non vuole innamorarsi, l’amante del boss e la collega sorridente come un’ondata di mare nordico al sole. E poi l’interrogativo più drammatico: che fare quando la vittima è abbandonata dallo Stato e si fa giustizia da sé?

Sa cosa dicono di questa città? Celi sìenza stelle, mari sìenza pisci, donne sìenza amuri, uomini sìenza palora. Devo tradurre?»

«No, no, ho compreso benissimo, continui».

«Che cosa vuole che le dica? Io non credo che sarà sempre così. Vedrà, verranno le rondini a primavera, più numerose che mai. Torneranno i pescatori a riempire le notti di lampare. Conoscerà invece uomini con cui basterà una stretta di mano per intendersi. E poi…»

Vanessa si bloccò di colpo.

«E poi, Vanessa?»

La ragazza sorrise e voltò la testa di lato.

«Le donne più belle, incontrerà, le più belle che lei abbia mai conosciuto perché qui si mischiò il sangue dei saraceni e quello dei cavalieri normanni e ne niscì una meraviglia».

La prima presentazione sarà il 14 giugno alle 18 alla libreria Feltrinelli di Como. La'utore dialogherà con il giornalista Mauro Migliavada.

Vittorio Nessi

Nato a Como nel 1947. Magistrato. Ha pubblicato Strani amori, amore e morte in corte d'assise, 2013; In fuga dalla legge, 2015; Due lune sono troppe, 2017; Non sono io, 2019; Delitto al mercato dei fiori, 2021; Fermate Kowalsky, tangentopoli trent'anni dopo, 2022.