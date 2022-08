Jennifer Lopez e Ben Affleck: le foto della passeggiata sul lago a Menaggio

Un cono alla gelateria "La Fabbrica del Gelato", una piacevole passeggiata e poi in sella allo scooter per tornare alla villa di Clooney a Villa Oleandra. Il tutto sotto gli occhi attenti del loro bodyguard. Jennifer Lopez e Ben Affleck non sono passati del tutto inosservati durante la loro visita a Menaggio, sebbene in molti non li abbiano nemmeno notati. Tra coloro che li ha riconosciuti c'è un lettore di QuiComo che è riuscito a scattare qualche foto da vero paparazzo immortalando i piacevoli momenti trascorsi sul Lago di Como. Il servizio è di Jennifer @emmanuel_placenti.