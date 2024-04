Incredibile, sul lago di Montorfano è comparsa un'isola che non c'era

Un fenomeno assai raro quello che si è verificato sul lago di Montorfano negli scorsi giorni. Una nuova isola, prima inesistente, è comparsa sullo specchio d'acqua antistante il lido. Dunque, non un'isola che non c'è, ma un'isola che non c'era. Il gioco di parole viene facile, ma ben descrive la situazione. Un bel giorno i frequentatori del lago e gli abitanti che hanno la fortuna di ammirarlo dalle proprie finestre hanno visto qualcosa che ha stravolto la solita splendida veduta: un'isola vera e propria, con tanto di alber e piante. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di una porzione di terreno che si è staccata dalla riva nei giorni in cui un vento fortissimo ha sferzato il territorio comasco. Trascinata dal vento l'isola ha poi trovato la sua posizione in prossimità della sponda nei pressi del lido.

Per la foto si ringrazia il Lido di Montorfano.