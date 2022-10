Lago di Como, transennato anche l'ultimo attracco all'isola Comacina

Un'isola veramente isolata. Chiusa da tempo la locanda, anche se i vecchi gestori hanno ultimato lo sgombero solo lo scorso settembre, ora anche l'ultimo approdo all'isola Comacina è inagibile. Il Comune è infatti intervenuto nei giorni scorsi per transennare l'ultimo pontile disponibile per accedere all'isola del lago di Como in Tremezzina. Con una struttura così danneggiata, come da tempo denunciato dai frequentatori dell'isola e dai taxisti, il Comune ha deciso di rendere inagibile l'attracco pubblico che la stessa amministrazione ha in concessione demaniale, per non correre rischi. I tempi per il suo ripristino non sono al momento noti.

Ricordiamo, infine, che lo scorso mese di agosto il sindaco Mauro Guerra aveva firmato una prima ordinanza con cui si accertava l’inagibilità, con divieto di accesso alle aree antistanti, del pontile d’imbarco della Navigazione. Le cause, in questo caso, era dovute al cedimento strutturale della muratura in sasso su cui ancora il pontile. Ecco quindi perché oggi si parla di un'Isola Comacina completamente isolata. C'è da sperare che le attività di ristorazione, e non solo quelle, riprendano presto e contribuiscano così a mantenere in buone condizioni le strutture del gioiello del Lario