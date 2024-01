Irrigatore dell'aiuola in funzione con temperature sotto zero: al mattino strada ghiacciata

Oggni sera, alle 19 circa, entra in funzione l'irrigatore dell'aiuola pubblica di piazza del Popolo a Como. La conseguenza, con le rigide temperature invernali che scendono addirittura sotto lo zero di notte, è la formazione di ghiaccio sia sul marciapiede che sull'asfalto della strada, all'incrocio con via dei Partigiani. Infatti, la videosegnalazione del lettore Alessandro Arrighi alla redazione di QuiComo mostra l'acqua dell'irrigatore che finisce sul marciapiede e sulla strada. Le foto del giorno dopo documentano la presenza del ghiaccio che rischia di rendere pericolosa la svolta in via Partigiani e anche il vicino attraversamento pedonale.

