Io sono l'abisso, il trailer del thriller di Donato Carrisi girato sul lago di Como

Sarà il lago di Como uno dei maggiori protagonisti dell'atteso nuovo di film di Donato Carirsi, Io sono l’abisso, trasposizione cinematrografica dell’omonimo romanzo di successo edito dallo stesso Carrisi per Longanesi. Nel 2017 lo scittore e regista aveva diretto e sceneggiato l'adattamento sul grande schermo del suo romanzo La ragazza nella nebbia, per il quale aveva vinto un David di Donatello 2018. Nel cast Jean Reno, Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cescon, Lucrezia Guidone, Daniela Piazza, Jacopo Olmo Antinori, Antonio Gerardi e Greta Scacchi. Nel 2019 firma poi produzione, regia e sceneggiatura de L'uomo del labirinto, adattamento per il grande schermo del suo romanzo omonimo. Nel cast Toni Servillo, Valentina Bellè, Vinicio Marchioni e Dustin Hoffman.

Io sono l'abisso

film diretto da Donato Carrisi, è ambientato in un paesino di provincia sul lago, dove si consuma ogni giorno una violenza contro le donne. Uno dei protagonisti della storia è l'Uomo che pulisce, un netturbino, che grazie al suo lavoro sa come la spazzatura possa rivelare realtà che le persone non ammetterebbero mai. L'immondizia è un ricettacolo di segreti e di verità. L'Uomo che pulisce rimane abbagliato dall'incontro con la Ragazzina col ciuffo viola, che per la prima volta lo fa sentire come se non fosse invisibile agli occhi del mondo. È da quel momento che il netturbino sente di avere un legame con la Ragazzina, come una missione salvifica nei suoi confronti, ed è per questo che è determinato a invadere la sua vita. Ma c'è un altro personaggio nel paesino, la Cacciatrice, che è coscia che in giro c'è qualcuno che sta uccidendo donne con un particolare comune a tutte loro: i capelli biondi. Peccato che, nonostante lei sia a conoscenza di questa terribile verità, nessuno le creda. La Cacciatrice ignora, però, cosa ci sia dietro la porta verde, dove si cela qualcosa di profondamente malvagio. Eppure la verità non è solo nei rifiuti, ma anche in un abisso, che nasconde terribili segreti e allo stesso tempo lascia affiorare brandelli di verità.

Data di uscita

27 ottobre 2022

Cast

Saul Nanni, Michela Cescon, Gabriel Montesi, Adalgisa Manfrida, Sergio Albelli, Sara Ciocca, Lidiya Liberman, Andrea Gherpelli, Federico Vanni, Ettore Scarpa, Diego Martini Romei, Giordana Faggiano