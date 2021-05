Inverigo Tenuta di Pomelasca, il sentiero che porta al Faggio magico e centenario: abbracciarlo porta fortuna

La tenuta di Pomelasca dei conti Sormani si trova a Inverigo. Non ci sono cartelli ne indicazioni. Ma potete chiedere a chiunque della zona che vi indicherà come arrivarci. Oppure (un pò meno romanticamente) usare Google Maps. È una passeggiata breve e non troppo faticosa, una passeggiata che si può modellare in base alla voglia di camminare e di respirare profondamente la natura che si ha. Perchè un sentiero da imboccare c'è sempre. Oggi vi parliamo di quello che porta al vecchio Faggio da cui poi si può raggiungere la Tenuta dei conti Sormani e la la Chiesetta Rossa di Pomelasca, un piccolo gioiello sempre appartenente alla famiglia Sormani.

(in foto la Chiesetta Rossa)

Se si imbocca il sentiero da Inverigo risalendo la strada (non asfaltata ma percorribile anche da carrozzine e bimbi piccoli) parallela alla tenuta dei conti Sormani ci si troverà sulla sinistra la tenuta di Pomelasca e la Chiesetta Rossa poco più avanti, raggiungibile percorrendo la piccola stradina ciottolata vicino al viale dei cipressi.

(in foto il viale dei cipressi)

Per chi, invece, volesse camminare u pò di più, c'è un ingresso al sentiero anche dall'altra parte del bosco. Bisognerà parcheggiare la macchina dove ci sono gli Orti cittadini e un piccolo parco giochi. Da li vedrete un sentiero che si immerge mano a mano nel bosco, costeggiando un campo. Non si può sbagliare direzione perchè questa strada porta direttamente al grande prato dove c'è il Faggio Magico e a pochi metri dalla Tenuta Sormani e dalla Chiesetta Rossa. Questa strada passa nel bosco, non è lunga ma un pò in salita e non adatta a carrozzine.

(in foto il sentiero che passa dal bosco)

Il Faggio secolare è nel prato al centro di questo luogo manzoniano, con panorami, caseggiati e atmosfere di altri tempi. I suoi rami avvolgenti e le sue foglie, che cambiano colore con le stagioni sono una visione di pace. Molte persone vanno li per abbracciare il garnde tronco del Faggio che porta fortuna e energie positive.