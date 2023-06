Torna la Intelvi Bike, la gara di MTB più panoramica che ci sia

Nuovo appuntamento per la Coppa Lombardia Mtb il prossimo 16 luglio, con la seconda edizione della Intelvi Bike, la giovanissima gara in programma a San Fedele Intelvi che nel 2022 ha riscosso un grande successo soprattutto grazie al suo bellissimo percorso, per oltre il 90% sterrato con asfalto solamente su qualche breve tratto di trasferimento, oltre ai primi 4 chilometri che però saranno a velocità controllata da auto apripista e che serviranno da riscaldamento.

Il percorso e la partenza

La lunghezza del percorso è di 61 km per 2.100 metri di dislivello, un tracciato impegnativo anche perché si viaggia in alta montagna con il GPM posto a 1.441 metri. La gara di quest’anno, oltre a far parte della challenge, sarà chiamata ad assegnare i titoli regionali di specialità, con la consegna delle maglie che avverrà nel corso delle premiazioni presso il Campo Sportivo Comunale in Via Monsignor Federico Belli. La partenza della prova, che lo scorso anno ha visto i successi di due grandi specialisti come Matteo Valsecchi e Annabella Stropparo, verrà data alle ore 9 da via Alla Piscina, nel centro di San Fedele Intelvi per poi immergersi in un percorso ad anello che ripercorre tutti i punti caratteristici della valle.

Le novità

Rispetto all’anno scorso, la prima parte di gara resterà praticamente invariata, mentre totalmente ridisegnata risulterà la seconda parte, migliorata in percorribilità tecnica per garantire gli standard tecnici richiesti dalla titolazione della prova. Lo scorso anno furono oltre 220 gli iscritti, un numero che si confida di superare ampiamente quest’anno. Il costo dell’iscrizione è di 40 euro fino al 13 luglio. Chi vorrà provvedere direttamente ai tavoli della segreteria nel weekend di gara dovrà versare 45 euro. Per tutti pacco gara alla consegna del numero e docce calde, lavaggio bici e pasta party a fine corsa. L’occasione sarà utile per una domenica diversa dal solito, scoprendo le bellezze di San Fedele Intelvi come i borghi e i luoghi toccati dal percorso, ma più in generale tutta la valle d’Intelvi, al confine con la Svizzera, ricchissima di sentieri e di percorsi per escursioni. Per informazioni Asd Team Bike Valle Intelvi: https://www.teambikevalleintelvi.it/.