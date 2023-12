Università dell'Insubria, inaugurato l'anno accademico: conferite le 42 medaglie di Ateneo

L'Università dell'Insubria ha inaugurato l'anno accademico 2023-2024 con una cerimonia che ha posto l'attenzione su inclusione, solidarietà e integrazione. La professoressa Barbara Pozzo è stata la cerimoniera, guidando il corteo togato e introducendo i vari momenti del programma. Alessandro Fermi, assessore a Università, ricerca e innovazione della Regione Lombardia, ha portato i saluti del governatore Attilio Fontana, lodando l'ateneo come un "gioiello" e sottolineando la sua capacità di integrazione con il territorio. I sindaci di Como e Varese, Alessandro Rapinese e Davide Galimberti, hanno espresso entusiasmo e orgoglio per l'Università, evidenziando la collaborazione in diverse opere pubbliche. Altri rappresentanti istituzionali e autorità, tra cui prefetti, esponenti delle forze dell'ordine, prorettori delle università lombarde e dirigenti sanitari, erano presenti alla cerimonia.

La Rosa Commacina, massima onorificenza dell’Università dell’Insubria ispirata a un fregio marmoreo della cattedrale di Como, è stata conferita a due associazioni: il Banco di Solidarietà di Como, rappresentato dalla presidente Sonia Bianchi, e la Piccola Casa Federico Ozanam con il presidente Enrico Fossati.

Le medaglie di Ateneo

Un momento importante della cerimonia è stato dedicato alla consegna delle medaglie di Ateneo ai 42 professori e professoresse divenuti ordinari negli ultimi tre anni. Presenti in toga: Massimo Agosti, Paolo Bellini, Giuliano Benenti, Roberta Bettinetti, Paola Biavaschi, Carlo Santo Brambilla, Gianluigi Broggini, Nicoletta Cannone, Barbara Carminati, Daniele Cassani, Antonio Di Guardo, Paolo Di Trapani , Marco Donatelli, Giulio Facchetti, Mauro Fasano, Gianmarco Gaspari, Patrizia Gazzola, Brunella Gerla, Giorgio Grasso, Francesco Grossi, Davide Locatelli, Silvia Marino, Adriano Martinoli, Elisa Mastrogiacomo, Giampiero Merati, Gianluca Molla, Alessandro Motto, Alberto Onetti, Chiara Perini, Giuseppe Porro, Tiziana Rubino, Sabrina Sicari, Genciana Terova, Gianluca Tettamanti, Vincenzo Torretta e Massimo Venturini.