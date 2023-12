Insegnare ai ragazzi a mangiar bene e sano: Coldiretti entra nelle scuole comasche

E’ stato Palazzo Terragni, sede del comando provinciale della guardia di finanza di Como, a far da cornice alla presentazione dell’iniziativa con cui la Coldiretti di Como e Lecco ha presentato la terza edizione del progetto didattico rivolto a tutte le scuole delle due province con percorsi formativi, video e supporti didattici dedicati agli studenti. Bella iniziativa con cui l’organizzazione agricola, in accordo con l’ufficio scolastico territoriale, il Comune e la prefettura di Como, intende promuovere la conoscenza e l’approfondimento in materia di sviluppo sostenibile e di educazione alimentare. Il tutto con percorsi mirati per far conoscere – come la merenda di stamane al Comando – i tanti prodotti naturali e buonissimi del territorio. Coldiretti da anni si batte proprio per questo: entrare nelle scuole è un valore aggiunto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La presentazione odierna, in un clima di festa, è stata anche l’occasione per un reciproco scambio di auguri: i ragazzi della scuola via Perti hanno presentato – con il supporto delle insegnanti – vari lavori alle autorità presenti: dai vertici della Finanza al prefetto Andrea Polichetti (qui sopra con il sindaco dei ragazzi eletto di recente), dai dirigenti scolastici al vice sindaco di Como Nicoletta Roperto

Il percorso accompagnerà ora gli studenti delle due province di Como e Lecco sino alla fine dell’anno scolastico, con possibilità per tutte le scuole di aderirvi: a conclusione dello stesso, in tarda primavera, Coldiretti organizzerà sul territorio lariano una grande festa per celebrare l’agricoltura e l’importante iniziativa con laboratori, agrimerenda e la mostra dei progetti che saranno realizzati nel corso dell’anno.