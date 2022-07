Insegnare alle ombre, "Dad" the beautiful, il nuovo racconto americano di Michele di Mauro

Dopo il fortunato Hey sembra l'America!, è uscito in libreria e su ebook Insegnare alle ombre- "Dad" the beautiful, il nuovo libro di Michele Di Mauro, 48 anni, comasco, vive e insegna a Baltimora, in Maryland, da oltre 10 anni. Un progetto narrativo che racconta le esperienze di DAD (didattica a distanza) di un insegnante italiano in una high school, cercando di fotografare dal proprio punto di vista un momento unico nella storia di giovani e adulti del nostro tempo

Il protagonista di questo diario è Mister D, insegnante di Latino emigrato negli States dall’Italia, che ci racconta il suo punto di vista sull’America, attraverso le vicissitudini di una classe della Silvana High School, ai tempi del Covid. Traendo ispirazione dai classici latini e dallo slang “hip-hop” dei suoi alunni, Mr. D analizza spaccati di vita americana: dall’abbandono delle periferie alla mancanza di politiche sociali, dalle storie di adolescenti che in tempo di pandemia si vedono annullare borse di studio, alle storie di discriminazione per un’identità sessuale “sbagliata” o per il colore “non-bianco” della pelle, fino alle ansie degli adulti (corpo docente e genitori) che non sembrano uscire illesi da una deriva storica inaspettata. Mr. D ha il merito di raccontare tutto questo con uno stile frizzante e discorsivo che apre a continue digressioni sfumate di umorismo autentico e umorismo amaro.

“Mia madre - racconta l'autore - diceva che gli alberi più invecchiano più diventano forti, mentre gli esseri umani più invecchiano più si accorgono di essere soli. Nella solitudine forzata di questi mesi ho imparato a prendermi cura di me scoprendo un giorno alla volta che non ho più paura delle mie paure e che forse è arrivato il momento di ascoltarmi, invece di ascoltare gli altri”.

L’autore

Michele Di Mauro (1974). Nasce a Como da madre americana e padre italiano. Nel 2011 si è trasferito negli Stati Uniti dove insegna come professore di Latino presso una scuola superiore. Racconta storie verosimili di scuola americana in un blog “Excathedra20.blog” ed è autore di Hey, sembra l’America (Battaglia Edizioni, 2020