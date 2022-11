L'Informagiovani di Como si presenta con l'Escape Room

Informagiovani Como inaugura la nuova sede con un "Open Day" e chiede ai partecipanti di provare a uscirne. Esatto, infatti sarà una escape room (gratuita), l'occasione per aprire le porte del servizio attivo in via Natta al 16, nel centro storico di Como. Il servizio Informagiovani è rivolto ai giovani che vogliono orientarsi negli studi, nel mondo del lavoro, del volontariato e della partecipazione grazie all’aiuto di operatori esperti. Infatti, all’interno del servizio, sono presenti, oltre all’operatore, Martina Ingrassia, che anima la sede e presidia lo sportello, lo psicologo e coordinatore, Michael Musetti, che si occupa dell’attività di orientamento nei differenti ambiti.

L’assessore alle politiche giovanili del Comune di Como, Francesca Quagliarini, dichiara: ““Due mesi dopo l’inaugurazione del nuovo servizio Informagiovani abbiamo deciso di dedicare la giornata di mercoledì 16 novembre come Open Day caratterizzata dall’installazione di un’ Escape Room. L’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Como ha come obiettivo l’impegno nella prevenzione del disagio e nella promozione dell’inserimento dei giovani nella vita della città. In questo campo l’Informagiovani e i suoi operatori hanno un ruolo fondamentale.” E, continua: “Pertanto la giornata di mercoledì sarà un’occasione di incontro, dialogo ed aggregazione per favorire la partecipazione dei ragazzi, oltre che un’opportunità per presentare l’offerta del servizio".

Mercoledì 16 novembre, dunque, dalle 16.00 alle 22.00 il pubblico è invitato a partecipare gratuitamente alla escape room, visitare la nuova sede di Informagiovani Como e incontrare gli operatori semplicemente iscrivendosi a questo link. Michael Musetti, coordinatore del servizio per conto dell’ATI SpazioGiovani e Mondovisione sottolinea: “Siamo a disposizione di tutte quelle persone che hanno bisogno di informazioni rispetto ad opportunità formative, lavorative, di volontariato e quant’altro possa rientrare nel grande ambito delle politiche giovanili. La nostra porta è sempre aperta!"

Informagiovani Como è aperto

• Lunedì 16:00 - 18:30

• Mercoledì 19:30 - 22:00

• Venerdì 10:00 - 12:30

Per mettersi in contatto con gli operatori

Telefono: 031 252442 (in orario di apertura)

E-mail

informagiovani@comune.como.it

Social

https://www.instagram.com/informagiovani.como/

https://www.facebook.com/Informagiovani-Como-107814375441230

Per ulteriori dettagli e interviste: Michael Musetti, coordinatore del progetto +39 329 252 708