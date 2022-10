Infermieri pronti alla laurea: l’augurio di Asst Lariana agli studenti che hanno finito il tirocinio

A conclusione del tirocinio formativo svolto durante il percorso di studi e per portare un augurio in vista della laurea, si è svolto questo pomeriggio un incontro con i 40 infermieri del corso della sede di Como dell'Università degli Studi dell'Insubria. Ad accoglierli nell'auditorium dell'ospedale Sant'Anna erano presenti il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi, i dirigenti del Dapss Manuela Soncin (referente per l'ospedale Sant'Anna), Katia Cavenaghi (referente per i Distretti e gli ospedali di Cantù, Mariano Comense e Menaggio), Cristiano Casartelli (referente per i Distretti di Como-Campione, Lomazzo, Erba, Olgiate Comasco), Rosalia De Marco (referente per l'area Dipartimento Salute mentale e Dipendenze). Gli studenti che si laureano il prossimo 23 novembre nella sede dell'Insubria al Chiostro di Sant'Abbondio, erano accompagnati dalla dottoressa Laura Rigamonti, direttore delle Attività didattiche professionalizzanti di Asst Lariana.