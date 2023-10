Incidente all'incrocio in centro a Como, automobilista cerca testimoni: "Sono passata con il verde"

Chissà se i social verranno in aiuto alla donna che nella sera del 24 ottobre, intorno alle 21, è rimasta coinvolta in un incidente al semaforo tra via Cavallotti e via Rubini, in centro a Como. L'automobilista cerca disperatamente testimoni dell'accaduto, in particolare una donna che avrebbe visto tutto.

"Martedì 24 ottobre attorno alle 21 - si legge nell'appello pubblicato sul gruppo Facebook di Sei di Como se... - ho avuto un incidente uscendo da via Giulio Rubini nell'intersezione con viale Felice Cavallotti. Un'auto Renault Clio bianca proveniente da viale Cavallotti è passata con semaforo rosso urtando violentemente la mia macchina Volkswagen Polo grigia per poi colpire un palo Enel. Cerco testimoni dell'accaduto perché non ci sono telecamere e il conducente dell'altra auto sostiene di essere passato con semaforo verde. Un'auto con a bordo una signora bionda come passeggero ha rallentato per chiedermi se stessi bene e dicendomi di aver visto l'altra macchina passare col rosso. Se per caso leggesse mi sarebbe di grande aiuto, come chiunque abbia per caso assistito".