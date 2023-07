Cantù, inaugurato l'immobile che fu confiscato alle mafie durante l'operazione Fiori di San Vito

Si è svolta nella tarda mattina del 26 luglio 2023 l'inaugurazione della nuova sede dell’Azienda speciale consortile Galliano, presso l’immobile confiscato alle mafie in via Cesare Cantu? 4, a Cantù. Per l'occasione ha partecipato all'evento anche il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Presente anche il sottosegretario di Stato, Nicola Molteni.

La confisca e la ristrutturazione

L’immobile, sequestrato nel 1996 e dal 2002 acquisito dal Comune di Cantu?, consta nella porzione di un capannone, per una superficie ristrutturata pari a 600 metri quadrati, riqualificata con un progetto dal valore complessivo di 1 milione di euro, di cui 150mila euro finanziati da Regione Lombardia.

La struttura, fatiscente e con alcune parti danneggiate da incendi dolosi, veniva originariamente utilizzata come spazio artigianale ed era proprieta? di un indagato nell’inchiesta Fiori di San Vito. "L’intervento non ha voluto essere solo un’operazione di risanamento edilizio - spiegano dal Comune di Cantù - ma un’azione dimostrativa di recupero di spazi sottratti alla criminalita? organizzata e di uso razionale delle risorse presenti sul territorio".

In ricordo della scorta del giudice Falcone

Il sindaco di Cantu?, Alice Galbiati, ha firmato la richiesta al Signor Prefetto, Andrea Polichetti, per ottenere l’autorizzazione all’intitolazione dell'immobile agli uomini della scorta del Giudice Giovanni Falcone: Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo. “Oggi - ha dichiarato Galbiati - festeggiamo la conclusione dei lavori di ristrutturazione di un immobile sequestrato alla mafia 27 anni fa e riqualificato per precisa volonta? di questa amministrazione in meno di 2 anni con un impegno economico importante. Per la nostra citta?, quello di oggi e? il punto piu? alto di un percorso di legalita?, fortemente voluto e iniziato nel 2019. Allora, non esito ad affermarlo, Cantu? non era consapevole dei rischi che stava correndo. Arresti e processi ci hanno fatto fare i conti con la realta?, ci hanno dimostrato l’urgenza di affermare con maggior fermezza la presenza delle Istituzioni. Con il sostegno prezioso dell’onorevole Nicola Molteni, abbiamo allora iniziato una stretta collaborazione con il Centro studi sociali contro le mafie - Progetto San Francesco e il suo presidente Benedetto Madonia per organizzare iniziative di sensibilizzazione della nostra Comunita?".