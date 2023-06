Inaugurato il primo tratto del nuovo lungolago di Como, Rapinese: "Questo è un giorno di festa"

Tanto atteso che siamo già alla seconda inaugurazione in pochi mesi dopo quella pasquale. Oggi, venerdì 9 giugno alle ore 13, l’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Energia e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, e l'assessore regionale all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi hanno infatti inaugurato il tratto di lungolago di Como che va da Sant’Agostino a Piazza Cavour: “Avevamo annunciato il termine dei lavori prima dell’inizio della stagione estiva - commenta Massimo Sertori - e abbiamo mantenuto la promessa. Restituiamo ai cittadini comaschi buona parte della nuova passeggiata, con il suo nuovo aspetto più fruibile. “Siamo arrivati a realizzare il’70% dei lavori del cantiere delle paratie e continueremo a lavorare senza sosta fino alla sua chiusura definitiva. Entro la fine dell'ano consegneremo anche il tratto di piazza Cavour e l'opera sarà interamente completata entro il 2024".

"Ci saranno da oggi in poi grandi occasioni per mostrare un tratto di lungolago che non c'è mai stato - ha detto invece Fermi. Ci abbiamo messo tanto impegno anche per gli aspetti di difesa della città rispetto alle esondazioni, quindi non è solo una questione turistica ma anche oggettivamente pratica. E sono comunque convinto che quello che alla fine Regione consegnerà alla città, insieme al Comune di Como, sarà uno dei lungolago più belli del mondo".

Il sindaco, Alessandro Rapinese, si è invece espresso così: "Da quando mi sono insediato lo scorso giugno con Regione ho avuto una collaborazione intensa e proficua. A volte strabiliante, mi riferisco alla fase in cui hanno predisposto in tempi record una variazione di bilancio. Sono orgoglioso di essere un cittadino lombardo e sono orgoglioso di vedere la mia Regione lavorare così. Come amministrazione comunale seguiremo il cantiere sino alla fine per gli arredi che sono già stati ultimati in buona parte e presto arriveranno anche le panchine di Ico Parisi. Sulla ciclopedonale siamo perfettamente sincronizzati con il Pirellone. Ma oggi è soprattutto un giorno di festa per tutti".