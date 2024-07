Inaugurata la piscina Sinigaglia, ora è tornata uno splendore

Come è noto i lavori avrebbero dovuto terminare dopo 4 mesi, quindi a novembre 2023, ma l'apertura della piscina Sinigaglia è stata poi rimandata di diversi mesi. Il motivo principale, ma non l'unico, secondo quando dichiarato a suo tempo dal primo cittadino era da ricercare nella più complicata del previsto sostituzione delle piastrelle a mosaico. Ma ora, finalmente, ci siamo e almeno la nuova stagione potrà contare sulla storica piscina. Tutto ancora in alto mere la questione, molto più delicata e complessa dell'olimpionica di Muggio dove intanto sono iniziate le prime operazioni in vista della riqualificazione dell'area.

Pur con i ritardi giustificati dalla complessità del restyling, oggi è arrivato l'atteso momento della tanto attesa riapertura per la piscina Sinigaglia che da oggi, completamente restaurata, può tornare a ospitare tutte le sue normali attività sportive. All’inaugurazione erano presenti tra gli altri il sindaco Alessandro Rapinese, Sindaco di Como, Maurizio Ciabattoni, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Como, Eduardo Helzel, presidente CSU.