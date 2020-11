In Svizzera si potrà sciare, nessun divieto

Mentre in Italia, soprattutto nelle regioni di montagna come la Lombardia, l'ipotesi che gli impianti sciiistici non verranno aperti durante le vacanze natalizie, è sempre più probabile, la Svizzera annuncia ufficialmente che oltreconfine si potrà sciare.

Il consigliere federale Alain Berset ha infatti rassicurato gli appassionati ticinesi affermando che "la stagione è salva, a patto di contenere i rischi. In Svizzera si potrà sciare ma con regole di protezione ben precise. È una sfida per la Svizzera, dato che gli impianti sciistici dei Paesi confinanti rameranno chiusi durante il periodo natalizio".

Una doppia beffa per gli sciatori comaschi, perché anche qualora si uscisse dalla zona rossa per passare a quella arancione resterà in vigore il divieto di uscire dal proprio comune di residenza se non pre comprovate necessità.