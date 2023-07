Como più romantica grazie al tango "illegale"

Si chiama "illegal tango": quando un gruppo di ballerini, cosiddetti tangueri, si ritrovano in un luogo scelto segretamente all'insaputa di chiunque altro, accendono lo stereo e ballano per tutta la sera. Dunque, un tango illegale, ma che non fa male a nessuno. Anzi, a una città come Como non può che far bene un po' di buona musica e sana passione per qualcosa di bello qual è il tango. La città, ieri sera (sabato 22 luglio 2023) era più romantica del solito grazie alla musica che risuonava sul tondello della diga foranea e, soprattutto, grazie ai ballerini che si sono cimentati nei classici passi di tango.

In genere queste serate vengono organizzate a Milano, ma questa volta è stata la sponda del nostro lago ad ospitare l'illegal tango richiamando anche tangueri da fuori provincia, sicuramente attratti dall'opportunità di danzare in una delle più splendide cornici naturali del nord Italia. Passanti e turisti hanno dimostrato di apprezzare: in molti si sono soffermati ad ammirare l'eleganza dei ballerini che si sono esibiti fino a tarda notte sotto il monumento di Libeskind.