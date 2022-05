Il Lago di Como con i suoi personaggi, protagonista in prima serata sulla tv francese

Il Lago di Como protagonista in prima serata sul canale tv francese "France 5". Stasera, 28 maggio 2022, andrà in onda nella trasmissione settimanale "Echappées belles" (letteralmente "belle fughe") una puntata tutta ambientata sul ramo comasco del Lario. La conduttrice Sophie Jovillard visiterà in barca luoghi e scorci per mostrare le bellezze dei nostri luoghi, ma incontrerà anche personalità note del nostro amato Lago di Como, figure che lo animano, lo vivono e che lo rendono un posto degno di essere raccontato, dentro e fuori dall'Italia. Lo scrittore e giornalista Giuseppe Guin, il regista e videomaker Dario Tognocchi, il pescatore Mazzapess. Sarà sicuramente una puntata bella e divertente da vedere, per guardare il nostro lago con gli occhi dei francesi.