Ikea arriva a Como

Ikea, il colosso svedese dell'arredamento arriva a Como. Non si tratta di un vero e proprio mega negozio, ma di uno spazio in cui i clienti potranno scegliere e ordinare i prodotti. Lo spazio verrà allestito all'interno del centro commerciale Bennet Lario di via Asiago a Como, nel quartiere di Tavernola. Precisamente tale tipologia di spazio è denominato "plan and order point". Si tratta di una sorta di "costole" dell'Ikea, luoghi che offrono servizi di consulenza: si può ordinare i prodotti che si desidera, riceverli a casa o ritirarli in un punto di ritiro a propria scelta. Tra i servizi di consulenza c'è la progettazione di cucine, camere da letto, soluzioni abitative. Non è invece attivo nei "plan and order point" il servizio di cambi e resi: è possibile rendere i propri acquisti in tutti gli altri negozi Ikea con il documento d'acquisto e il prodotto integro. I dettagli del nuovo spazio di Como saranno svelati in conferenza stampa il prossimo giovedì 8 febbraio.