Il Lago di Como vola in Galles: i campi da golf lariani alla più importante fiera internazionale

C'è anche Regione Lombardia al Celtic Manor Resort per l'International Golf Travel Market che si svolge dal 18 al 21 ottobre 2021 a Newport, Galles. Si tratta della più importante fiera internazionale B2B dove si incontrano i professionisti del turismo golfistico. IGTM è un evento unico nel suo genere dove destinazioni, resort e campi da golf presentano la loro offerta a tour operator specializzati. A rappresentare la Lombardia ci sono tre eccellenze tutte lariane.

“Golf e turismo rappresentano un binomio vincente, in grado di valorizzare le eccellenze dei nostri territori – dice l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni -. Partecipare ad un evento importante in grado di esaltare l'attrattività dei nostri territori, all'insegna di un turismo sportivo che annovera un sempre più alto numero di appassionati, permetterà di rilanciare l’offerta turistica della Lombardia a livello internazionale. Uno sport, il golf, che si presta in maniera ideale al cosiddetto “turismo slow”, la scoperta di borghi e località attraverso percorsi da condividere senza fretta e con serenità. L’alta vocazione turistica della Lombardia trova la sua massima esaltazione proprio nel golf: bellezza, classe e luoghi d’incanto si incontrano per scoprire una terra unica nel suo genere”.

Regione Lombardia sarà presente all’interno dello stand Italia di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – con 3 co-espositori: il Menaggio e Cadenabbia Golf Club, La Pinetina Golf Club e il Circolo Golf Villa d’Este. Tre realtà esclusive che hanno ospitato le più grandi competizioni internazionali, laddove tradizione, fascino e accoglienza si inseriscono nei suggestivi paesaggi del Lago di Como.

Tra le mete più ambite in Europa dagli amanti del green, la Lombardia è una destinazione che stupisce grazie ad una combinazione unica di campi da golf di altissimo livello tecnico e un incredibile patrimonio artistico, enogastronomico e paesaggistico. Infinite esperienze da vivere alla scoperta di magnifici fairways, meravigliose città d’arte e itinerari del gusto, immersi in panorami mozzafiato. Un viaggio sorprendente che parte dalle eleganti Club House di Milano, passa dai circoli esclusivi del Lago di Como e dagli scenari incantevoli del Lago Maggiore con i suoi campi immersi nel verde, per arrivare sulle sponde del Lago di Garda, dove uno speciale microclima mediterraneo permette di giocare 12 mesi all’anno. E la garanzia di una ricettività in grado di soddisfare le esigenze più sofisticate.

Regione Lombardia avrà, inoltre, una postazione istituzionale presso la quale saranno disponibili magazine tematici e tutte le informazioni necessarie per pianificare un viaggio in Lombardia, sia per chi cerca emozioni sul green, sia per chi vuole scoprire la varietà dell’offerta turistica lombarda.